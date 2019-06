Seks, drugs en sociale media

Actrices Hunter Schafer (boven) en Zendaya Coleman in Euphoria. „We laten zien waarom tieners bepaalde dingen doen en onder welke omstandigheden.” Ⓒ Foto HBO

De nieuwe serie Euphoria geeft een onthutsend kijkje in het leven van tieners. Een groep middelbare scholieren vindt hun weg in een wereld vol seks, drugs en internetporno en doet dat zelfs voor HBO-begrippen (de zender van Game of Thrones) vrij expliciet. „Dit is het echte leven, niet een voorlichtingsspotje.”