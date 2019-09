Model dat Neymar beschuldigde van verkrachting zelf aangeklaagd

Het model wordt aangeklaagd voor het doen van valse aangifte, laster en afpersing. Ze zou namelijk al langer van plan zijn geweest het verhaal over de voetballer te verzinnen zodat ze hem geld kon aftroggelen.

Najila vertelde in verschillende tv-interviews dat ze in mei door de Paris Saint-Germain-speler werd uitgenodigd op zijn hotelkamer waar hij haar vervolgens belaagde. De voetballer ontkende dit gelijk en zei zelfs verschillende berichtjes op zijn telefoon te hebben die zouden bewijzen dat het om een valstrik ging. De zaak werd in augustus geseponeerd omdat er onvoldoende bewijs was tegen Neymar.