Filmrecensie Droombestaan met Harry Styles in ’Don’t worry darling’

— Wat: psychologische — thriller — Regie: Olivia Wilde — Met: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Jack (Harry Styles) en Alice (Florence Pugh) zijn ogenschijnlijk dolgelukkig. Al dringt in ’Don’t worry darling’ de vraag zich op of dat ook écht zo is. Ⓒ PR

De bewoners van Victory, een aangeharkte oase midden in de woestijn, prijzen zich in Don’t worry darling gelukkig met het luxueuze leven dat ze leiden. ’s Ochtends stappen de mannen er collectief in hun blinkende jaren 50-automobielen om in optocht naar hun werk te gaan, terwijl hun vrouwen driftig aan het poetsen slaan of hun tijd vullen met shoppen en ander leuks. ’s Avonds wachten zij hun echtgenoten dan weer op met een keurig gedekte tafel, dampende pannen op het fornuis en gewillig gespreide armen. Een droombestaan?