Hans Kesting wist al twee maanden van aanstaand lintje

„Ik wist het eigenlijk al in februari omdat het was aangevraagd door een hele goede vriendin van mij. Zij was zo enthousiast: ze kon haar mond niet meer houden”, legde de 59-jarige Hans uit. „En ook omdat zij ervan uit ging dat ik niet van verrassingen zou houden. Ik heb het in mijn achterhoofd geparkeerd en alleen tegen mijn man in Brazilië verteld en een beste vriendin, voor de rest ben ik er niet mee bezig geweest.”

Een verrassing was het dus allerminst toen de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vrijdagochtend belde met de mededeling dat hij zich voortaan Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw mag noemen. „Het was hartstikke leuk dat ik gebeld werd”, zei de acteur. Halsema was op de hoogte dat hij het nieuws al wist. „Ik hoefde dus niets te spelen. Ik heb geloof ik honderd keer dankjewel gezegd en ’wat een eer’.”

Hans speelde in zijn carrière talloze film-, tv- en theaterrollen. In 2016 won hij de prestigieuze Louis d’Or voor beste mannelijke hoofdrol als Richard III in Kings of War van Toneelgroep Amsterdam.