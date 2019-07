Hugh Grant wil sociale media stoppen

De acteur spreekt in de aflevering van My Favorite Episode zijn zorgen uit over de invloed van sociale media. „Het is angstaanjagend hoe technologie het van democratie heeft gewonnen”, aldus Hugh. „Trump was nooit gebeurd zonder Facebookmanipulatie, Brexit was zonder ook nooit gebeurd. Mensen met genoeg geld kunnen zwevende kiezers tegenwoordig manipuleren.”

Gevraagd naar een oplossing, zegt de 58-jarige Brit. „Ik zou gewoon de stekker uit sociale media trekken. Ik kijk naar de plussen en de minnen, en voor mij wegen de minnen zwaarder. We hadden prima levens voor sociale media.” De acteur denkt nog wel aan een minder rigoureus alternatief. „Het minste wat we kunnen doen, is geen anonieme berichten meer toelaten.”