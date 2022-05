Roddeltante Yvonne Coldeweijer loopt in de val van BNR: ’Ik ben gewoon een juicekanaal’

BNR Nieuwsradio stuurde onlangs anoniem een video naar Coldeweijer, waarin de indruk werd gewekt dat Muusse coke aan het snuiven was. De roddelvlogger deed wel navraag bij Muusse, maar deelde de video ondanks de ontkenning van de voormalige Op1-presentatrice een dag later toch met de volgers in haar betaalde Telegramgroep. Wel hield Coldeweijer daarbij een slag om de arm door te stellen dat de video mogelijk nep zou zijn.

Volgens BNR steeg het aantal volgers van Coldeweijers betaalde kanaal met bijna honderd leden, die elke maand tien euro betalen om ’exclusieve’ video’s te kunnen zien die op het gratis kanaal niet worden vertoond.

’Gewoon juice’

In een reactie op de in scène gezette video, laat Coldeweijer aan de nieuwszender weten dat zij ’niet een of andere onderzoeksjournalist is’. „Ik ben gewoon een juicekanaal. Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon! Het is gewoon juice. That’s it.”

Met hun actie wilden Muusse en BNR laten zien hoe dergelijke juicekanalen te werk gaan, zo staat te lezen op de website van de radiozender. Aanleiding voor het onderzoek is de uitspraak in het kort geding dat zangeres Samantha Steenwijk enkele weken geleden had aangespannen tegen Coldeweijer. De rechter oordeelde toen dat de vlogger – die zich overigens wel beriep op ’journalistieke bronbescherming’ – te weinig bewijs had om te stellen dat Steenwijk zou zijn afgevallen met behulp van ’illegale dieetpillen’ en gebood haar te rectificeren.