Debuut op eerste kerstdag Harry Mens draagt stokje over aan dochter Suze

Door Ben Holthuis

Harry Mens gaat er tijdens de feestdagen even tussenuit, maar gelukkig kan dochter Suze de presentatie van ’Business Class’ op zich nemen. Ⓒ ANP/HH

Televisie-icoon Harry Mens stoomt zijn dochter Suze langzaam klaar om zijn programma Business Class van hem over te nemen. De 75-jarige tv-makelaar uit Lisse zette enkele maanden geleden zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem de komende drie jaar aan RTL bindt. Hoewel Harry zich heeft voorgenomen vóór die tijd nog niet van de buis te verdwijnen, wil hij het wel met ingang van het nieuwe jaar wat kalmer aan gaan doen. En dus krijgt zijn oudste dochter een grotere rol in het praatprogramma dat iedere zondagochtend te zien is op RTL 7.