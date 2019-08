’Lange Frans is homofoob’

Het plaatje is een verwijzing naar de mythe van het Trojaanse paard. Daarbij schreef de rapper ’Mood.’. Bij veel volgers schiet het bericht het verkeerde keelgat in. Zo wordt hij in reacties ’homofoob misbaksel’ en ’mafkees’ genoemd, en wordt hij beschuldigd van ’het meewerken aan anti-LGBT-propaganda’. Ook zijn er mensen die het voor hem opnemen: ’Blij dat je de waarheid ziet, waren er maar meer mensen zoals jou,’ laat een volger weten.

De rapper heeft de omstreden post op Instagram inmiddels verwijderd. Eerder kwam hij in opspraak door zijn samenwerking met rapper Anne Frank, waardoor mensen hem beschuldigden van antisemitisme, en zijn vriendschap met crimineel Willem Holleeder.

Bekijk ook: Lange Frans is fan van Willem Holleeder