Crime Desk vraagt een serieuzere toon van Marieke Elsinga

„Ik wil in alles wat ik doe wel heel duidelijk mezelf zijn. Op de radio ben ik best wel persoonlijk of ben ik op zoek naar de lach, bij RTL Boulevard doe ik daar al een stapje in terug en Crime Desk zal weer een andere kant van mijzelf vragen. Maar ik weet dat het in mij zit”, vertelt Marieke aan het ANP. „Ik vind het alleen maar een uitdaging als het juist iets is waarvan mensen in eerste instantie denken dat het niet per se bij mij past.”

In Crime Desk bespreekt Marieke de meest spraakmakende misdaadzaken met misdaadverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely. De show wordt live uitgezonden. „Daar houd ik heel erg van. Natuurlijk is het spannend maar ik heb altijd als mantra: om 22.00 uur zit ik weer in m’n roze pyjama op de bank, of het nu heel slecht of heel goed ging”, lacht ze.

Vertrouwen

Marieke kan bovendien op de steun van John en Mick rekenen. „Het lekkere is wel: het voelt niet alsof ik het in m’n eentje presenteer. John en Mick zijn er altijd bij. Het voelt nu al alsof we een drie-eenheid zijn.”

John heeft er ook alle vertrouwen in. Hij prijst de onbevangenheid waarmee Marieke presenteert en het feit dat ze precies de juiste vragen stelt die bij de kijker leven en dat ze tegelijkertijd goed geïnformeerd en ingelezen is. „Ze is eigenlijk de gedroomde presentatrice voor ons. We hebben er alle vertrouwen in.”

Crime Desk is vanaf maandag wekelijks te zien op RTL 5.