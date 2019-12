Kris Jenner heeft wassen beeld van zichzelf thuis staan

Kris vertelde over haar nieuwe ’speeltje’ tijdens een etentje dat ze had met John Legend, diens vrouw Chrissy Teigen en haar dochter Kim. Met name Kim was onder in de indruk van haar moeder in was. „Het is gewoon bizar hoe goed ze lijkt. Haar haarlijn is exact hetzelfde. Ik vind het geweldig maar ook doodeng tegelijk.”

Het wassen beeld was een kopie van het beeld dat Kris onthulde bij Madame Tussauds in New York afgelopen mei.