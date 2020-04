Jane Fonda zet eigen ’mug shot’ op koffiekop

De activiste werd vijftig jaar geleden aangehouden in Cleveland, nadat ze een speech had gegeven in Canada. De actrice stond in de jaren zestig bekend om haar activisme, en dan met name haar protesten tegen de oorlog in Vietnam. De vitaminepillen in haar bagage werden als verdacht gezien en ze werd gearresteerd voor drugssmokkel en het mishandelen van een agent. Later werden alle aanklachten ingetrokken. Volgens Fonda was haar aanhouding een actie van het Witte Huis om haar te dwarsbomen in haar kritiek op de Amerikaanse overheid.

De ’mug shot’ die de politie na haar arrestatie vrijgaf werd echter razend populair. Daarop hield Fonda haar vuist omhoog en toonde ze voor het eerst haar nieuwe kapsel, dat ze zich had laten aanmeten voor de film Klute en een enorme hit onder vrouwen werd.

Tijdens het TikTok-filmpje dat de actrice deelde is Dolly Parton te horen met haar nummer 9 To 5, uit de gelijknamige film met Parton, Fonda en Lily Tomlin in de hoofdrollen. Vervolgens toont Fonda hoe ze ’s ochtends met haar hond de krant leest, oefeningen doet en aan de slag gaat met een vergadering via Zoom. Als de klok één over vijf slaat, is de actrice te zien met haar hoofd op haar toetsenbord en een leeg martiniglas naast haar.

De video roept kijkers vervolgens op zich aan te sluiten bij de virtuele klimaatprotesten die Fonda elke vrijdag organiseert.