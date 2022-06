Leven voormalige prinses van Qatar veranderde van sprookje in een nachtmerrie

Sterren

Opnieuw 20 jaar cel voor doodschieten rapper Feis, geen tbs

De 28-jarige Silfano M. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar, onder meer voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis in 2019. Ook is hij schuldig bevonden aan twee keer poging tot doodslag. In 2020 legde de rechtbank hem twintig jaar celstraf op en...