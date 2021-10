Toine van Peperstraten over huilfragment: ’VI heeft dat professioneel uitgebuit’

Terugkijkend op het tv-moment had Van Peperstraten, in aanloop naar zijn afscheidsspeech, misschien toch wel behoefte gehad aan wat begeleiding van de NOS. „Dat iemand van Studio Sport je bij de hand neemt en zegt: ’Joh, heb je erover nagedacht? Je laatste woorden, wat ga je doen?’ Dat had bijvoorbeeld gekund. Ik was er niet op voorbereid dat je zou kunnen breken”, vertelt de ESPN-presentator in de podcast Broadcast.

Vervolgens vertrok Van Peperstraten naar Fox, waar hij op de maandagavond een voetbalprogramma ging presenteren. Dat betekende ook dat, destijds nog, Voetbal International geen eredivisiebeelden meer mocht gebruiken. „Sterker nog, wij gingen daar tegenóver zitten, wat een heel stomme keuze was. Want VI had zo’n eigen, voetbalminded publiek. En ze hadden nu iets in handen waarmee zij met Fox, en eigenlijk mij, de draak konden steken. Dat was dus eigenlijk een samenloop van omstandigheden. (...) Ja, zij hebben het gewoon professioneel uitgebuit. Zij weten dat dingen scoren.”

De VI-kijker

Toen pas kwam Van Peperstraten erachter hoe groot de invloed is die met name René van der Gijp en Johan Derksen hebben op hun publiek. „Je merkte dat de VI-kijker iemand is die alles vanaf de bank gadeslaat en zijn mening laat vormen door wat er op tv wordt gezegd.” Als verslaggever van ESPN komt Van Peperstraten vaak in stadions en ook daar wordt hij ermee geconfronteerd. „Soms hoor ik gewoon letterlijk teksten van Van der Gijp of van Derksen over spelers. Dan denk ik: wat zeg je nou? Je weet helemaal niet wat je zegt.”

In retrospectief had Van Peperstraten het afscheid anders aangepakt, maar inmiddels weet ook hij dat het onderdeel is van zijn tv-carrière. „Kijk, het had niet mogen gebeuren, ik baal er nog steeds van, maar als ik uiteindelijk zal stoppen als presentator of zal overlijden, dan wordt er waarschijnlijk gerefereerd aan dat afscheid. Omdat iedereen zich dat nog wel herinnert. Het heeft wel een soort signatuur gegeven. Humor begint bij zelfspot en dat had ik eigenlijk wel makkelijker willen oppakken, ware het niet dat die mannen van VI mij al vóór waren.”

Afscheid Radio 1

In de podcast bevestigt Van Peperstraten dat hij per 1 januari vertrekt als presentator van het NPO Radio 1. „We balen er goed van. We hopen te vertrekken door de voordeur, met beduidend hogere cijfers dan eerder. We hopen dat er onbegrip komt in de publieke opinie, waarom het programma weg moet.”

Aanvankelijk presenteerde Van Peperstraten het programma met Dionne Stax, maar al snel bleek dat er van chemie geen sprake was. „Dionne en ik zijn totaal andere karakters. We hadden gehoopt dat we elkaar zouden aanvullen. Als je een duoprogramma gaat maken, dan moet je zorgen dat één plus één veel meer is dan twee. Dat je het beste in elkaar naar boven haalt en dat er een soort chemie ontstaat. Dat was gewoon heel moeilijk. We hadden te weinig raakvlakken.”