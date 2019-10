Terwijl de farao’s en de hogepriesters zich bezighielden met de grote hemelgoden, had de gewone man in het Oude Egypte zijn eigen beschermgod: Bes. Zo’n 2700 jaar lang was het raar uitgedoste dwerggodje mateloos populair. Hij werd afgebeeld op olielampjes, amuletten, cosmeticaflesjes, en op de poten van het kraambed. Want Bes was vooral de beschermer van vrouwen, pasgeborenen en kleine kinderen.