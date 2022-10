Sarah Ferguson ontkent The Crown-makers hulp aangeboden te hebben

„De hertogin heeft vorig jaar contact gehad met Andy Harries, die The Crown produceert, en ze hebben het toen gehad over de mogelijkheid om haar roman Her Heart for a Compass te verfilmen in een tv-serie”, zegt een woordvoerder van Ferguson tegen Britse media. „Ze hebben niet gesproken over The Crown of over een suggestie dat zij op enige wijze zou kunnen helpen met de serie.”

De verklaring komt een week nadat Netflix bekendmaakte dat de streamingdienst een disclaimer toevoegt aan het nieuwe seizoen. Dat werd besloten na kritiek van onder meer actrice Judi Dench. Zij deed een dringende oproep aan Netflix om een disclaimer voor de serie over het Britse koningshuis te plaatsen. Zij noemde verhaallijnen in het nieuwe seizoen „gruwelijk onjuist” en wilde dat de streamingdienst „uit respect” voor wijlen koningin Elizabeth laat zien dat de serie fictief is.