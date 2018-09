Frans Bauer viert verjaardag met vlog

Frans is in zijn eerste vlog gefilmd tijdens een bezoekje aan het tankstation. De video is in een korte tijd al ruim negenhonderd keer bekeken. En dat lijkt boven Frans zijn verwachting.

"Wow. Facebook ontploft hier na mijn eerste vlog op youtube", jubelt het feestvarken. En: "Wow ... wat een leuke reactie's op mijn eerste vlog."

Frans kondigde vorige week al aan dat hij zou gaan vloggen. Hij en zijn gezin hadden in 2013 een populaire reallifesoap op RTL 4.