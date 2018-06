Oververmoeide Kendall Jenner in ziekenhuis

Het succesvolle model onthult op haar website en app dat ze het afgelopen jaar in het ziekenhuis heeft gelegen vanwege uitputting.

"Ik werd heel moe van het harde werken en mijn privéleven. Het beangstigde me. Ik moest naar het ziekenhuis omdat ik oververmoeid was", schrijft Kendall. "Het was een waarschuwing. Ik moet beter voor mijzelf zorgen."

Het halfzusje van Kim Kardashian zegt ook dat ze geen goede voornemens heeft voor het nieuwe jaar. "Ik maak geen lijstjes ofzo. Ik heb wel een paar doelen in mijn hoofd zoals 'dit jaar een vriendje krijgen', maar dat is niet serieus."