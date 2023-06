Schrijfster Marion Pauw belandde in trip na ayahuasca: ’Gillend afgevoerd’

Video

Beelden: hier wordt Joran van der Sloot overgeleverd aan VS

Joran van der Sloot is donderdag overgeleverd in Peru aan de Verenigde Staten, omdat hij in Amerika zal worden berecht voor fraude en oplichting. Hij zit nog een straf uit in Peru voor de moord op een vrouw. Eerder probeerde zijn advocaat de overlevering tevergeefs te verhinderen.