Wisselende reacties op haardvuur SBS6: ’Zonde van de muziek en het logo’

Een deel van de twitteraars vindt het uitzenden van een haardvuur maar onzin, anderen zeggen het juist een leuk idee te vinden.

Toch hebben ook de positief gestemden een paar kritiekpunten. Zo storen meerdere mensen zich aan het logo van SBS6 dat in beeld te zien is. „Ziet er goed en rustgevend uit. Maar wat ik echt niet begrijp is dat bij SBS6 kennelijk niemand op het idee is gekomen om het logo weg te laten”, schrijft iemand bijvoorbeeld. Ook de kerstmuziek die op de achtergrond wordt afgespeeld, wordt niet door iedereen gewaardeerd.

SBS6 maakte begin december bekend dat op eerste kerstdag ’s avonds geen film of tv-programma wordt uitgezonden, maar beelden van een haardvuur. Met het initiatief wilde de zender naar eigen zeggen mensen inspireren om meer aandacht voor elkaar te hebben tijdens de feestdagen.