Alec Baldwin volgende ’roast’ Comedy Central

„Geroast worden is de grootste eer van mijn leven naast het vaderschap, een echtgenoot zijn, het 17 keer hosten van Saturday Night Live, het winnen van Golden Globes, Emmy’s en werken met Martin Scorsese”, reageert de acteur in een verklaring. De Roast wordt komende zomer opgenomen in New York, wanneer hij exact wordt uitgezonden is nog niet bekend. Welke sterren de acteur, die de laatste jaren veel lof oogstte met zijn parodieën van Donald Trump, aan de schandpaal gaan nagelen is ook nog niet onthuld.

De acteur volgt Bruce Willis op, hij werd vorig jaar door vrienden en collega’s belachelijk gemaakt. Eerder waren ook Rob Lowe, Justin Bieber, James Franco en Charlie Sheen aan de beurt. In Nederland werden Johnny de Mol, Giel Beelen en Gordon door andere BN’ers op televisie afgezeken.