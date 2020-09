Chantal Janzen: ’Niet halsstarrig aan tv blijven vasthouden’

Ⓒ RTL

De ’leading lady’ van RTL Chantal Janzen (41) draait op volle toeren dit tv-seizoen. Holland’s got talent is terug, Chantal komt werken begint en ook The Voice staat weer op het programma. Daarnaast kan ze dit jaar de meest bekroonde presentatrice van Nederland worden bij het Televizier-Gala. Zelf is Janzen bescheidener dan ooit. „Het klinkt misschien gek, maar de hele coronacrisis heeft mij iets minder ambitieus gemaakt. Het is maar televisie.”