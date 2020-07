LeBron James miste vooral zijn moeder

„Het enige wat ik miste tijdens de quarantaineperiode was mijn moeder. Het is de langste periode uit mijn leven dat ik haar niet heb gezien”, zei James, die met Los Angeles Lakers eind deze maand achter gesloten deuren het seizoen in de NBA hervat.

„Ik kom uit een eenoudergezin en ben ook enig kind. Om haar zo lang niet te zien, was heel moeilijk. Mijn moeder hield me optimistisch omdat ze zei: er komt een moment dat we elkaar weer zien.”