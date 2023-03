Ook extra shows Acda en de Munnik in mum van tijd uitverkocht

Afgelopen zaterdag waren de eerste drie reünieconcerten van 26 tot en met 28 oktober binnen een paar minuten uitverkocht. Maandag werden er extra optredens op 15 en 16 december toegevoegd. Donderdagochtend kwam daar ook nog 14 december bij. Er komen geen extra shows meer, meldt de organisatie. Een uitverkochte Ziggo Dome telt ongeveer 17.000 bezoekers.

Acda laat weten dat ze „glimmen van trots” door de grote belangstelling voor de shows. „We zijn ontzettend dankbaar dat zoveel mensen naar De Reünie willen komen. Als je zelf hoopt op een of twee concerten en het worden er zes dan kan je daar alleen maar stil van worden.” Dat gevoel deelt De Munnik. „Het is een geweldige week geweest, we merken dat heel veel mensen met ons bezig zijn en dat geeft een waanzinnig gevoel. We gaan door ons repertoire om een mooi concert samen te stellen en kijken enorm uit naar de concerten in oktober en december.”

Acda en de Munnik maakten vorige week bekend na acht jaar weer terug te keren als duo. De mannen brachten ook al de nieuwe single Morgen Wordt Fantastisch uit.