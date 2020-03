Video: Simone Kleinsma schittert in Hello, Dolly!

Ⓒ Medialane

Zondag 8 maart is het zo ver: dan vindt de première van Hello, Dolly! plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Simone Kleinsma treedt voor de hoofdrol in de voetsporen van Bette Midler, die voor deze rol een Tony Award voor Beste Actrice in ontvangst mocht nemen. Ook staat ze voor het eerst in 28 jaar weer naast Paul de Leeuw in een musical. De laatste keer dat Paul de Leeuw en Simone Kleinsma samen te zien waren, was in Les Miserables.