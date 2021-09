’Lidl zet samenwerking met Sonja Bakker voort na plagiaat-bekentenis’

In een reactie laat een woordvoerder aan de nieuwssite weten: „Het nieuws gaat over plagiaat van recepten op de socialemediakanalen van Sonja Bakker. Voor zover wij nu weten, is het daartoe beperkt. Er is op dit moment dan ook geen aanleiding om enige verandering te brengen in de prettige samenwerking die wij met Sonja Bakker al enkele jaren hebben.”

Dinsdag bekende Sonja Bakker aan Privé dat er plagiaat is gepleegd, nadat ze diverse beschuldigingen aan haar broek kreeg. „Ik heb er niet genoeg bovenop gezeten. Er zijn veel fouten gemaakt”, aldus de dieetboekenschrijfster. Ook zei Sonja dat ze verwacht dat er een schikking wordt getroffen, nadat een Amerikaanse influencer een advocaat op haar dak heeft gestuurd.