'Ben Affleck op instorten'

"Ben is nog maar een schim van zichzelf", zegt een ingewijde tegen RadarOnline. "Hij ziet er niet goed uit, is teneergeslagen en wordt verscheurd door wat hij nu meemaakt."

Jennifer Garner zou vooralsnog geen definitieve scheiding willen zodat Ben zich kan concentreren op de filmopnames van Live by Night. Ook zou Jennifer het huwelijk willen proberen te lijmen, wat Ben volgens bronnen moeilijk kan geloven, nadat hij haar bedroog met de nanny. Dat kwam afgelopen zomer aan het licht.

Het stel is, met hun drie dochters, momenteel op vakantie in de staat Montana in het noorden van de VS. "Ze vinden dat de feestdagen moeten draaien om liefde en familie. Zij willen dat hun kinderen later mooie familieherinneringen hebben", zei een bron eerder.