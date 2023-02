Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Oude bloedband bezegelt lot broers in Alex Boogers’ ’Wij zijn van diamant’

— Wat: roman — Wie: Alex Boogers — Uitgeverij: Hollands Diep

Door Eline Verburg

De nieuwe roman van Alex Boogers is eigenlijk twee boeken in één: een raamvertelling, zoals we dat vroeger leerden op school. De buitenste hoofdstukken over de twee broers Markus en William zijn dan de kozijnen; zij omvatten het grote venster, een haast ouderwetse oorlogsgeschiedenis.