Extra onlineshows voor De Lama’s

Nadat de eerste show van 28 mei binnen een dag was uitverkocht kwam er een dag later een extra show bij. Omdat ze er geen genoeg van kunnen krijgen improviseren Nicolai, Beckand en Van der Meer er op vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni opnieuw op los in hun volgende onlineshows.

Via Ticketmaster kunnen fans een ’kaartje’ kopen voor de link waarop de show te zien is. De Lama’s proberen er alles aan te doen om de mensen thuis een heuse theaterervaring te geven, compleet met lobbymuziek, een gong voorafgaand aan de voorstelling en met de mannen zelf achteraf napraten in de foyer.