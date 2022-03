Met Renze Klamer sterrenteam RTL compleet

Renze Klamer werd bekend bij het grote publiek nadat hij in februari 2020 de talkshow Laat op vrijdag presenteerde, waarin hij zich ook muzikaal manifesteerde. De opzet was om de actualiteit te mijden en luchtige onderwerpen op de late avond te brengen. Vanaf augustus dat jaar presenteerde hij twee seizoenen met Fidan Ekiz De vooravond. Tijdens hun vakantie kregen Klamer en Ekiz echter te horen dat de show niet voldoende ’urgentie’ zou hebben en werden de twee nogal abrupt vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem met de show Khalid & Sophie.

Klamer vertrok naar NPO Radio 1, waar hij Humberto Tan op de vrijdagmiddag verving tijdens zijn vakantie. Ook presenteerde hij EenVandaag op NPO Radio 1. Een programma van AvroTros, maar hij kreeg toestemming van zijn werkgever BnnVara, meldt hij op Twitter. Dat de verhouding met zijn werkgever onder druk stond door het onverwachte opzeggen van De vooravond is een goed bewaard Hilversums geheim.

Met vreugde poseert Klamer dan ook op de foto met zijn nieuwe baas Peter van der Vorst. Met zijn komst is het RTL-sterrenteam een feit. Vanaf augustus is Klamer voor het eerst te zien in zijn eigen late night talkshow. De dagelijkse talkshow is de hele maand augustus elke werkdag te zien bij RTL 4.

’Waardevolle toevoeging’

Directeur content Peter van der Vorst is maar wat ingenomen met de komst van Klamer. „Hij is een uiterst waardevolle toevoeging aan ons team van programmamakers en is breed inzetbaar. Op zowel journalistiek als entertainment gebied. In beide genres gaan we de komende jaren met elkaar bouwen aan een mooie toekomst. De latenightshow in augustus is slechts het begin.”

Renze Klamer daar zelf over: „Na een paar goede gesprekken met Peter van der Vorst weet ik zeker dat RTL dé plek is waar ik mijn carrière voort wil zetten. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat ik de kans krijg om weer een talkshow te gaan maken. Daarnaast is er ook alle ruimte om als presentator en maker andere programma’s te ontwikkelen. Dat samen zorgt ervoor dat ik met veel energie en vertrouwen aan dit nieuwe avontuur ga beginnen.”