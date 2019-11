De CIA als beerput

Burns, de vaste scenarioschrijver van Steven Soderbergh, goot het verbijsterende schandaal in zijn woedende regiedebuut The report. In deze politieke thriller doet de idealistische senaatsambtenaar Daniel Jones (een sterke Adam Driver uit BlacKkKlansman, Star Wars) onderzoek naar de verhoormethoden van de CIA. In de kelders van de inlichtingendienst krijgt hij een benauwd werkkamertje waar hij zogenaamd toegang heeft tot alle relevante dossiers. Maar hoe verder Jones de beerput openwrikt, hoe meer de CIA en het Witte Huis tegenwerken.

Geduldig, secuur en zonder melodrama schept Burns diezelfde beerput stukje bij beetje leeg. Dat levert ontluisterende inzichten op over de folterpraktijken van de CIA. Terreurverdachten wakker houden met metalmuziek, ze opsluiten in kisten vol insecten, waterboarding; geen middel werd geschuwd om gevangenen te breken. Waardoor de Amerikaanse regering net zo gewetenloos werd als haar vijanden. Maar hoe interessant de thematiek ook is, de film is tevens droog en aan de taaie kant. Niet alleen de behandelde materie is complex, ook al het militaire, politieke en juridische jargon maken van The report geen gemakkelijke zit.

✭✭✭