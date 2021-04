Chloé Zhao en Frances McDormand drijvende krachten achter Oscarwinnaar ’Nomadland’

Premium Film

Drie Oscars voor ’Nomadland’ zijn dik verdiend

Haar man is overleden. Toen de fabriek waaraan hun stadje zijn bestaansrecht ontleende werd gesloten, trok vrijwel iedereen weg. Zelfs haar postcode is opgeheven. Voor zestiger Fern (Frances McDormand) zijn er in het Oscarwinnende Nomadland meer redenen om te gaan dan om te blijven.