Downton Abbey-actrice ontroostbaar

Terwijl de vaste kijkers zich met kerst voor de buis nestelen om de laatste aflevering van de serie te zien, maakt hoofdrolspeelster Michelle Dockery de meest dramatische holiday van haar leven door. Vorige week verloor zij haar grote liefde, de Ierse pr-man John Dineen. Hij werd maar 34 jaar. Bij Dineen werd een jaar geleden een zeldzame, nauwelijks te behandelen, vorm van kanker geconstateerd.

Een van de meest dramatische gebeurtenissen in de serie was wel de plotselinge dood van Michelle’s geliefde in de serie; de immens populaire Matthew, gespeeld door hartenbreker Dan Stevens. Onderweg naar het gemeentehuis om zijn net geboren zoontje aan te geven sloeg het noodlot toe. Maar het ongelooflijke gebeurde nu in het echt. Terwijl Michelle Dockery voor de laatste reeks op promotietour was langs Amerikaanse tv-stations, bereikte haar het afschuwelijke bericht dat het thuis in Londen ineens een stuk slechter ging met haar verloofde John. Net als bij haar alter ego Lady Mary sloeg een periode van groot geluk radicaal om. Hij overleed uiteindelijk op Michelles 34e verjaardag, in haar bijzijn. De actrice is sindsdien ontroostbaar. Castleden, onder wie de oudere Hugh Bonneville en Maggie Smith, hebben zich over de aangeslagen en ontroostbare Michelle ontfermd.