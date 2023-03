Komst Rutte levert VI kijkcijferrecord op: 'Alleen dictator zou blijven zitten'

De uitzending met Rutte deed vooraf al wat stof opwaaien. Zo zou de premier een aantal eisen hebben gesteld, zoals dat er geen Groningers, boeren of toeslagenouders in de studio zouden zitten. Dat werd later ontkend door Rutte. Ondanks dat, hebben de heren van Vandaag Inside de minister-president het vuur behoorlijk aan de schenen gelegd.

Derksen stelde tijdens de uitzending dat ’alle problemen in Nederland ontstaan zijn onder Rutte’. „Er komt een moment dat hij je gaat weglullen”, waarschuwde Genee Derksen. Rutte erkende vervolgens dat er fouten zijn gemaakt in Groningen, maar benadrukte net als bij zijn overige campagne-optredens ’dat er ook veel goed gaat’. Dat waren zijn tafelgenoten Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee niet met hem eens. „Na Groningen kon je niet meer blijven, na zo’n rapport blijft alleen de dictator van een bananenrepubliek zitten”, sneerde Derksen.

Over een eventuele opvolger werd ook gesproken aan de tafel. De VI-heren twijfelen of er überhaupt een geschikte kandidaat is binnen de VVD, maar Rutte probeerde dat te weerleggen. Daarna somde hij een aantal namen op, waaronder Klaas Dijkhoff. Al gauw is de discussie verzand in wat er allemaal goed gaat, terwijl Genee hem kort daarvoor nog zei dat er ’ook heel veel fout’ gaat en hem voor de zoveelste keer de suggestie gaf om op te stappen.

Pikant moment

Tussen alle discussies door was er ook af en toe tijd voor een lolletje. Zo reageerde Rutte zeer sportief op de prangende vraag van Derksen of ’hij wel weet wat neuken is’. „Ik weet wat het is”, verzekerde hij Derksen op een gevatte manier.

’Autistische trekjes’

Genee heeft Rutte ook op ’autistische trekjes’ gewezen, die Rutte erkende. De presentator wees hem erop dat hij altijd aan hetzelfde tafeltje in hetzelfde restaurant zit en zijn boodschappen altijd bij dezelfde supermarkt doet. Vervolgens beantwoordt hij de vraag van een kijker hoe lang zijn ’houdbaarheid’ als minister-president is. Wederom stuurden de heren aan op een vertrek. „Als ik de oplossingen niet zou kunnen brengen, dan zou ik niet meer kunnen doorgaan”, aldus Rutte.

Rutte vertrok niet met lege handen uit de studio. Hij kreeg een VI-badjas cadeau en een helm met een dildo erop. „Hoe ga ik dit uitleggen aan mijn collega’s in Parijs en Berlijn?”, vroeg hij zich hardop af.

Hoogtepunt

Rutte noemde zijn komst naar het programma zelfs ’het hoogtepunt’ in de campagne rond de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Een hoogtepunt werd het met 1.496.000 kijkers in ieder geval wel voor het programma van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. Niet eerder keken er zoveel mensen naar het praatprogramma. Het vorige record van 1,3 miljoen mensen werd gevestigd door de uitzending in april 2022, waarin Derksen uiteindelijk geen excuses maakte voor de zogenoemde kaarsenrel.

Vandaag Inside werd het op twee na best bekeken programma van de maandag. Alleen Van Onschatbare Waarde en het NOS Journaal van 20.00 uur werden met respectievelijk 1.532.000 en 1.760.000 kijkers beter bekeken. EenVandaag scoorde met het lijsttrekkersdebat 1,1 miljoen kijkers, goed voor een vijfde plaats in de kijkcijferlijst.