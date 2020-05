Eva Jinek sluit succesvol af met 1,3 miljoen kijkers

Jinek scoorde haar hoogste cijfers tijdens haar eerste uitzending. Op 3 januari keken er 1,7 miljoen mensen. Ze profiteerde toen van het feit dat er nog geen concurrentie was. De NPO begon pas de maandag erop met Op1, wat het startpunt was van de zogenoemde ’talkshowoorlog’. Ook de aflevering waarin Jort Kelder het coronadebat aanzwengelde scoorde net wat beter dan haar laatste, toen trok het programma 1,3 miljoen kijkers.

Over het algemeen scoorde Op1 beter dan Jinek. Laatstgenoemde zat de laatste weken zo rond de 800.000 kijkers per avond terwijl Op1 gemiddeld zo’n 1,1 miljoen kijkers trok. Deze laatste aflevering wist Jinek het echter weer van haar concurrent te winnen. Zo’n miljoen mensen schakelden vrijdag in voor Op1, tegen bijna 1,3 miljoen voor Jinek.

Jinek keert na de zomer weer terug, maandag start RTL 4 met een nieuw seizoen van Beau.