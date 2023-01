Premium Het beste van De Telegraaf

Romantiek met een twist Eddie Murphy in vaderrol: geen liefdesadvies voor eigen tien (!) kinderen

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Jonah Hill (l.) als Ezra en Eddie Murphy als Akbar. Ⓒ Tyler Adams/Netflix

De nieuwe film You people is een instant hit op Netflix. Het verhaal draait om twee millennials die willen trouwen, maar hun ouders liggen met elkaar in de clinch. Eddie Murphy speelt Anwar, die er helemaal niets van begrijpt dat zijn dochter zich aan zo’n man zou willen binden. Een interessante rol voor de acteur, die onlangs werd bekroond voor zijn exceptionele bijdrage aan de entertainmentwereld.