Toch menigte bij verjaardag koningin Margrethe ondanks corona

Het wakker maken met gezang is een van de Deense tradities.De koningin was te zien in haar nachtjapon met bloemetjes, zonder make-up en met haarband. Na het gezang bedankte de blij verraste jarige haar personeel.

Vanwege het coronavirus is het grootste koninklijke feest afgelast, en trekt de koningin zich sinds maart terug in het Fredensborg Slott om besmetting met het gevaarlijke longvirus te voorkomen. Toch kwam er donderdag wel veel publiek op af om toch een glimp van de koningin op te vangen, zo blijkt uit een foto van persbureau AP. Later zwaaide de koningin dan ook even vanuit het slot naar het volk.

Ook de acht kleinkinderen van de koningin verrasten hun oma, met een online verjaardagsgroet. Op het Instagram-account van het Deense koningshuis houden ze de letters van het woord ’Tilykke’ omhoog, dat gefeliciteerd betekent in het Nederlands.