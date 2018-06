Fotograaf sleept Chris Martin voor de rechter

Dat meldt TMZ.

Fotograaf Richard Terry aasde op een foto toen Chris afgelopen januari met zijn ex Gwyneth Paltrow en de kinderen uit eten ging in Los Angeles. Terry claimt dat de zanger expres een flinke draai aan zijn stuur gaf om hem te raken; de auto ging inderdaad over de stoep en raakte Terry.

Een andere fotograaf legde het volledige incident vanaf de andere kant van de straat vast. Dat geeft Terry reden om te denken dat het tafereel in scène gezet was om media-aandacht te genereren. Ook stelt het vermeende slachtoffer dat Chris 'een significante geschiedenis heeft van herhaaldelijke agressieve acties tegen mensen uit de roddelpers'.