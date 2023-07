Voormalig GTST-ster Pip Pellens in verwachting van een meisje

„We voelden allebei dat het een meisje zou worden en dat gevoel bleek te kloppen. Toch gek is dat”, zegt Pellens. „Achteraf gezien had ik wel een pretecho gewild, ik vond het nu wel heel lang wachten tot we het wisten.”

Een jongetje was net zo welkom geweest, vervolgt ze. „Maar wanneer je het geslacht weet, kun je toch nog beter een voorstelling maken en samen fantaseren over hoe het gaat zijn. Ik hoop dat ze net zo cute is als Pim. En net zo slim.”