Kim Kardashian zou realityleven opgeven voor carrière als advocaat

„Ik grap altijd met mijn moeder, die ook mijn manager is, dat ik met pensioen ga en gewoon advocaat wordt”, aldus de 42-jarige realityster. Kardashian heeft de afgelopen jaren al enkele toetsen afgelegd om tot advocaat benoemd te kunnen worden. Haar plan is om in februari 2024 het eindexamen voor de studie rechten af te leggen.

In het verleden stond Kardashian al eens een aantal mensen die in haar ogen onterecht een gevangenisstraf uitzaten financieel en mentaal bij. Een omscholing als advocaat zou niet gek zijn, want haar vader Robert Kardashian was een bekende advocaat.

„Er is altijd heel veel te zien, maar mijn vrienden en familie weten dat we onze privémomenten buiten de camera om altijd koesteren”, vervolgt de Amerikaanse. „Ik zou net zo gelukkig zijn als fulltime advocaat. Die reis heeft mijn ogen zo erg geopend. Het is overweldigend, omdat er nog zoveel moet gebeuren.”