Klaasje hield het niet droog tijdens opnames nieuwe K3-album

Het liedje gaat over alzheimer, een ziekte waar zowel Klaasjes familie als die van Hanne mee te maken kreeg. „Tijdens het zingen ben ik echt in tranen uitgebarsten”, weet Klaasje nog goed. „Het is wel een tijd geleden dat het bij mij in de familie speelde, ik heb het voor mezelf al lang kunnen plaatsen. Maar je krijgt wel weer even een brok in je keel als je terugdenkt.” Klaasje, die zeven jaar geleden haar oma verloor aan de ziekte, denkt straks op het podium ook geraakt te worden als Mijn held voorbijkomt. „Ik zal proberen om me niet te hard in te leven, ik krijg nog steeds tranen in mijn ogen als ik dat nummer hoor.”

Niet alleen Mijn held vormde een uitdaging voor Klaasje, ook Cia Amore Mio was een flinke kluif. „Toen we dat aan het inzingen waren, leek het Miguel (Wiels, red.) een leuk idee om er een stukje Italiaanse opera in te steken. Dus ik heb een stukje opera in het Italiaans gezongen.” Voor Hanne en Marthe was een andere rol weggelegd bij het nummer. „Aan ons werd gevraagd of we in de keuken even op potten en pannen wilden spelen”, lacht Hanne.

Nieuwe toer

Hoewel er op het album Dromen wordt gezongen over zware onderwerpen, belooft Marthe een „superleuk, super vrolijk album.” „Het is net zoals onze andere platen heel gevarieerd. Er staan ook luchtige nummers op.” Sommige liedjes hebben een boodschap. „Zo vind ik Altijd blijven dromen een supermooi en symbolisch nummer”, zegt Hanne over de nieuwste single van K3. „Het gaat over het blijven geloven in je dromen. Dat hebben wij ook altijd gedaan en dat is uitgekomen. We willen mensen meegeven altijd in hun dromen te blijven geloven.”

Na een jubileumjaar, waarin in het kader van twintig jaar K3 volop werd teruggeblikt, richten de meiden zich weer vol op de toekomst. Bij een nieuwe plaat hoort immers een nieuwe show. „Vanaf maart beginnen we met onze nieuwe toer. We beginnen in België en komen daarna naar de Nederlandse steden”, zegt Klaasje. „Die toer heeft als thema dromen, dus 2020 staat in het teken van onze dromen.”

Hoe de nieuwe show eruit gaat zien, is nog niet bekend. „Er zit een enorm team achter dat nu volop aan het brainstormen is. Wij sturen zelf ook ideeën, ook hele gekke”, aldus Klaasje. Al te acrobatische capriolen hoeven voor Marthe dan weer niet. „Ik hoop niet dat er te veel gekke ideeën in de komende show zitten”, lacht ze.