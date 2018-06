Thomas Berge dvd's met opzet op A27 beland?

De lading dvd's die maandagmiddag plots op de op de A27 tussen Lexmond en Noordeloos lagen, hebben een flinke file veroorzaakt. Sommige automobilisten stonden twee uur lang vast en dat vindt Thomas Berge erg vervelend.

Eerder werd vermoed dat de dvd's van de vrachtwagen zijn gevallen, maar er is nog een tweede scenario mogelijk. De zanger is namelijk door Rijkswaterstaat gebeld om wat vragen te beantwoorden over het incident. Het was niet direct duidelijk of de dvd's echt per ongeluk op de weg zijn beland.

'Schaam me'

"Ik schaam me een beetje, dat deze situatie bewust of onbewust is ontstaan", zegt Thomas Berge tegen RTL. "Het heeft een levensgevaarlijke situatie veroorzaakt en ik vind het heel vervelend dat mensen uren in de file hebben gestaan."

Rijkswaterstaat doet onderzoek. Mocht er een verantwoordelijke gevonden worden, dan weten ze waar de rekening voor de gemaakte kosten naartoe kan.