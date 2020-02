Politie stopt opname videoclip Pussy Riot

De politie liet weten dat de opname is gestopt, omdat de video propaganda zou maken voor homoseksualiteit en extremisme. Het nummer gaat volgens Pussy Riot over weerstand tegen de Russische machthebber en politiegeweld.

Tolokonnikova zegt dat ze verbaasd was toen de politie kwam opdagen bij de opnamelocatie. Ze zaten te wachten op acteurs die agenten zouden spelen, maar in plaats daarvan kwamen echte agenten om de boel te sluiten. De politie zou vooraf al geprobeerd hebben de opname tegen te houden, maar dat mislukte. Pussy Riot is een inzamelingsactie gestart om de video alsnog af te maken.

De band is sinds 2011 actief en werd wereldberoemd met optredens en protestacties voor vrouwenrechten in Rusland en tegen het beleid van de Russische president Vladimir Poetin. Drie leden van de band, die bestaat uit tien vrouwen, werden in 2012 tot drie jaar strafkamp veroordeeld. Onder hen ook Tolokonnikova.