Vijf kijk- en leestips op de verjaardag van Queen Elizabeth

1. Film: The Queen

Helen Mirren is briljant als de introverte, onverbiddelijke koningin in The Queen (2006). Elizabeth ziet na het tragische auto-ongeluk van prinses Diana hoe haar populariteit onder druk komt te staan omdat ze in eerste instantie weigert af te stappen van het protocol en de dood van haar ex-schoondochter als een privéaangelegenheid te beschouwen. Mirren won voor haar vertolking van de Britse vorstin een Oscar voor beste vrouwelijke hoofdrol.

Onvergetelijke scène: Elizabeth ligt in bed en haar man Philip wil bij haar kruipen. „Move over, Cabbage”, gebiedt hij haar. Een koosnaampje dat Philip ook in het echt voor zijn vrouw schijnt te hebben gebruikt.

Ook fijn, haar eerste ontmoeting met Tony Blair, gespeeld door Martin Sheen, waarin ze de kersvers verkozen premier fijntjes op zijn plek zet: „Yes well, you are my tenth Prime Minister, Mr Blair. My first, of course, was Winston Churchill, he sat in your chair in a frock coat and top hat. And he was kind enough to give a shy young girl like me quite an education.”

2. Boek: The Uncommon Reader

Schrijver en regisseur Alan Bennet schreef dit juweeltje in 2006. In The Uncommon Reader , een ontzettend grappige novelle belandt The Queen in de bibliotheekbus achter Buckingham Palace. Vervolgens ontwikkelt ze zich met hulp van Norman, de keukenportier, tot een leesfanaat die haar hand niet meer omdraait voor Marcel Proust.

Met deze bevlieging is verder eigenlijk niemand blij, haar hofhouding niet, het volk niet en ook de premier niet: „I would have thought”, said the prime minister, „that Your Majesty was above literature.”

„Above literature?” said the Queen. „Who is above literature? You might as well say one is above humanity.”

3. Boek: The Secret Guests

John Banville publiceerde vorig jaar onder de naam van zijn alter-ego Benjamin Black de vermakelijke roman The Secret Guests . Daarin belanden de Elizabeth (14) en Margaret (10) in 1940 tijdens the Blitz in Ierland. De meisjes krijgen schuilnamen, Mary en Ellen, en worden met twee beveiligers overgebracht naar het achteraf gelegen landhuis Clonmillis House van hun verre verwant de hertog van Edenmore . Het is de bedoeling dat de koninklijke zusjes hier veilig zijn voor oorlogsbommen maar vanuit de IRA dreigt nieuw gevaar. Elizabeth wordt in de roman neergezet als een uiterst serieus, keurig opgevoed maar ook wat bangig kind dat verzot is op paardrijden. Margaret sprankelt meer in de roman, zij heeft al alle elementen in zich van het bitchy personage dat je ook terugziet in The Crown.

4. Serie: The Crown

Dichterbij het Britse koningshuis kun je niet komen dan met de immens succesvolle Netflix-serie The Crown. Zo dichtbij dat Matt Smith en Tobias Menzies, die allebei de rol van de hertog van Edinburgh vertolken in de serie, de koninklijke familie condoleerden met het overlijden van Prins Philip.

En zo dichtbij dat vorig jaar bij de lancering van seizoen 4 de discussie oplaaide of er geen disclaimer bij de afleveringen moet worden gezet dat de serie weliswaar gebaseerd is op feiten, maar dat scenarioschrijver Peter Morgan alle vrijheden neemt voor fictie waar dat het verhaal ten goede komt. Iets wat Netflix overigens niet doet.

Van de serie hebben de kijkers nog twee seizoenen tegoed. De opnames van reeks 5 starten als het goed is in juli. Actrice Imelda Staunton (Dolores Umbridge in de Harry Potter-films) neemt in het nieuwe seizoen de rol van The Queen over van Olivia Colman. In de eerste twee seizoenen werd de jonge koningin Elizabeth gespeeld door Claire Foy.

5. Boek: The Windsor Not

De Britse jeugdboekenschrijfster Sophia Bennet schreef haar eerste roman voor volwassen met koningin Elizabeth in de hoofdrol. The Queen lost in de detective The Windsor Not , die op haar verjaardag in de Nederlandse vertaling De moord op Windsor Castle verschijnt, een moordmysterie op. De Britse vorstin gaat in De moord op Windsor Castle met succes op onderzoek uit als een Russische pianist na een slaapfeestje op haar kasteel wordt vermoord. De schrijfster kreeg inspiratie voor het boek bij het kijken van het tweede seizoen van de Netflix-serie The Crown.