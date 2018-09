Miss Nederland maakt zich op voor Miss Universe

De dag na Miss World in China is het zondag tijd voor het kronen van Miss Universe. De 20-jarige vertegenwoordigt Nederland zondagavond in het Planet Hollywood resort in Las Vegas.

"Als ik op het podium sta, denk ik nergens aan. Ik denk niet aan mijn glimlach of hoe sexy ik er uit moet zien, ik doe het gewoon'', zegt Jessie Jazz Vuijk in een promotievideo van de Amerikaanse zender Fox die de missverkiezing uitzendt. Jessie Jazz wordt in Las Vegas bijgestaan door de zwangere Kim Kötter.

De Amsterdamse Jessie werd in september in Hilversum uitgeroepen tot Miss Nederland. Daar moest het model het toen opnemen tegen elf andere finalistes, onder wie Margot Hanekamp uit Nijkerk die zaterdag als elfde eindigde bij Miss World.