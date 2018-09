Bassist van Scott Weiland niet meer vervolgd

Scott Weiland was op dat moment met de tourbus onderweg naar Medina in Minnesota voor een optreden met zijn nieuwe band The Wildabouts. De zanger overleed in zijn slaap tijdens een stop in Bloomington. Kort na de dood van Weiland werd bandlid Tommy Black opgepakt, omdat de politie een kleine hoeveelheid drugs had gevonden in de tourbus.

Zaterdag maakte de politie in Bloomington bekend dat de zaak tegen Black wordt geseponeerd. De autoriteiten denken dat het te moeilijk is om te bewijzen dat Black de eigenaar is van de aangetroffen cocaïne.

"De drugs zijn gevonden in een van de bedden en met zoveel mensen in een tourbus zou iedereen eigenaar kunnen zijn. We hebben daarom besloten de aanklacht te laten vallen'', zei een politiewoordvoerder tegen People. Zelf bevestigde Black het nieuws door een artikel van Alternative Nation te delen op Facebook.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nl_NL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));