Spike Lee na ruzie even klaar met favoriete basketbalclub

Maar Lee doet na een vervelend incident maandagavond zijn club voor de rest van dit seizoen in de ban. Veiligheidsmensen van de Madison Square Garden, de thuishaven van de Knicks, vonden het nodig hem tegen te houden toen hij de zaal wilde betreden via de ingang die hij altijd gebruikt.

Lee maakte in woord en gebaar duidelijk niet gediend te zijn van deze behandeling en zei op luide toon dat hij deze ingang altijd gebruikt. Na het nodige duw- en trekwerk mocht de regisseur uiteindelijk toch zijn plaats innemen.

Fouten

De club erkende dinsdag dat er ’fouten zijn gemaakt bij het bepalen welke ingang Lee moest gebruiken’. Clubeigenaar James Dolan heeft Lee in de rust van de wedstrijd geprobeerd tekst en uitleg te geven over het misverstand. Maar de regisseur had geen trek in een gesprek. „Ik ben aangevallen door Dolan, weet niet waarom. Ik blijf voorlopig weg”, aldus Lee tegen sportzender ESPN.

Dolan heeft geen goede reputatie bij de fans van de Knicks. Hij verbande al eens een andere prominente supporter uit het stadion die hem opdroeg toch vooral de club te verkopen. De basketbalploeg staat al jaren in de onderste regionen van het Amerikaanse basketbal.