Connie Witteman stopt met Instagram vanwege oorlog in Oekraïne

Connie is voor zover bekend de eerste bekende Nederlander die een pauze van Instagram neemt vanwege situatie in Oekraïne. Andere bekende Nederlanders maken juist gebruik van het digitale platform om hun solidariteit met Oekraïne te tonen. Zo deelden onder anderen Claudia de Breij, Maik de Boer, Jeangu Macrooy en Victoria Koblenko de afgelopen dagen berichten over de oorlog tussen Oekraïne en Rusland.

„Het ergste van een oorlog is dat het mensen collectief dwingt om handelingen te plegen waartegen ze ieder voor zich in opstand zouden komen”, aldus Witteman op haar Instagram. De 70-jarige zangeres benadrukt dat de wereldbevolking „dit niet wil.” „Als er onder de mensen iets bestaat dat uitgeroeid moet worden dan is het zonder twijfel de oorlog! Een oorlog spaart zelfs oude mensen en het jongste kind niet! Beter een onrechtvaardige vrede dan een rechtvaardige oorlog.” Witteman hoopt haar volgers snel weer te zien en te spreken.