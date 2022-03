Bzv-boer Rudie vader geworden

TV

Wie slagen in slotaflevering ’Kamp van Koningsbrugge’?

De oorlog in Oekraïne heeft Kamp van Koningsbrugge in een ander daglicht geplaatst, laat AvroTros weten via een persbericht. Het programma, waarin vijftien burgers de loodzware commando-opleiding volgen, is al eens verplaatst wegens de actualiteit.