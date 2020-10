Lily James annuleert interviews na affaire met Dominic West

De 31-jarige Lily werd vorige week met de 51-jarige acteur op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze samen in Rome waren. Op foto’s was te zien dat Dominic niet van de actrice kon afblijven. De twee leerden elkaar kennen op de set van de aankomende serie The Pursuit of Love, maar het is niet duidelijk of ze elkaar al langer zagen.

Lily heeft nog niet gereageerd op de affaire. Dominic en zijn vrouw Catherine, die tien jaar getrouwd zijn, lieten dinsdag weten dat ze een sterk huwelijk hebben en nog steeds samen zijn.