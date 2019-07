Jan Smit Ⓒ Hollandse Hoogte

EDDY OUWENS haalde in de aanloop naar het WK-vrouwenvoetbal het nieuws door een plagiaataffaire met JAN SMIT. De Volendamse zanger bracht de single Wij zijn Nederland uit, die wel heel erg lijkt op het nummer Laserlight, dat hij in al 1986, toen Jan net was geboren, met AD VAN OLM en EDDIE CONARD had geschreven.